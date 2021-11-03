Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları nerede yayınlanıyor?
2021-2022 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların diğer maçları oynanacak. Peki Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı hakemi kim? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:45 'de başlayacaktır.
Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
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