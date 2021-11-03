Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları nerede yayınlanıyor?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Peki Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı hakemi kim? Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

REAL MADRİD - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 20:45 'de başlayacaktır.

REAL MADRİD - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Shakhtar Donetsk maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

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