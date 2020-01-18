Real Madrid, Sevilla karşısında üç puanı Casemiro ile aldı

18.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 18.01.2020 20:08

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 2-1 yendi.

Karşılaşmada tartışmaları pozisyonlar ve hakem kararları öne çıktı.

İlk yarının 29. dakikasında Sevilla'nın de Jong ile attığı gol, VAR'a başvuran hakemin pozisyonda Sevillalı futbolcu Gudelj'in Milatao'ya faul yaptığına kanaat getirmesiyle iptal edildi.

Bu karar, Sevilla teknik yönetiminden tepki aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı, 57. dakikada Carlos Casemiro ile öne geçen Real Madrid'e, 64. dakikada de Jong ile karşılık veren Sevilla, skora bir kez daha eşitliği getirdi. (1-1)

Ev sahibi takım, 69. dakikada Brezilyalı futbolcusu Casemiro ile bir kez daha öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-1 galibiyetiyle ayrıldı.

Bu skorla puanını 43'e çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla Barcelona'nın önünde liderliği oturdu. Barcelona yeni teknik direktörü Quique Setien yönetiminde pazar günü Nou Camp Stadı'nda Granada'ya karşı oynayacak.

Sevilla ise La Liga'da 4. sırada kaldı.

Kaynak: AA