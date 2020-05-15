Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni İki Kez Üst Üste Kazanan İlk Takım Oluyor
2016’da Milano’da Şampiyonlar Ligi'ni 11. kez kazandıktan bir yıl sonra tekrar finale yükselen Real Madrid, bu görkemli kupayı Juventus karşısında elde ettigi 4-1'lik zaferle, iki kez üst üste kaldırmayı başaran ilk takım oldu.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
2016'da Milano'da Şampiyonlar Ligi'ni 11. kez kazandıktan bir yıl sonra tekrar finale yükselen Real Madrid, bu görkemli kupayı Juventus karşısında elde ettigi 4-1'lik zaferle, iki kez üst üste kaldırmayı başaran ilk takım oldu.
Kaynak: Dugout