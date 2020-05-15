Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni İki Kez Üst Üste Kazanan İlk Takım Oluyor 2016’da Milano’da Şampiyonlar Ligi'ni 11. kez kazandıktan bir yıl sonra tekrar finale yükselen Real Madrid, bu görkemli kupayı Juventus karşısında elde ettigi 4-1'lik zaferle, iki kez üst üste kaldırmayı başaran ilk takım oldu.

2016'da Milano'da Şampiyonlar Ligi'ni 11. kez kazandıktan bir yıl sonra tekrar finale yükselen Real Madrid, bu görkemli kupayı Juventus karşısında elde ettigi 4-1'lik zaferle, iki kez üst üste kaldırmayı başaran ilk takım oldu. Kaynak: Dugout