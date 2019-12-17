Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City İle Karşılaşacak

17.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:16

2019-20 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kurasında Real Madrid Manchester City ile karşılaşacak. İki ekip bundan önce 2012-13 sezonunda gruplarda ve 2015-16'da yarı finalde karşılaşmıştı. 2012 Kasım'ında oynanan maçta büyük heyecan yaşanmış, Real Madrid son dakikada gelen golle galibiyete uzanmıştı. Üç sene sonraki eşleşmede ise Real Madrid evinde tek golle kazandığı karşılaşmayla eşleşmede finale çıkan ekip olmuştu.