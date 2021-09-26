Real Madrid, sahasında Villarreal ile berabere kaldı
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda devam eden yeniden yapılanma çalışmaları sırasında üçüncü maçına çıkan Real Madrid, Villarreal karşısında etkili bir oyun ortaya koyamayarak, sahasında ilk puan kaybını yaşadı.
Bu sezon ikinci beraberliğini alan Real Madrid, 17 puanla liderliğini sürdürdü.
Villarreal ise 8 puanla 10. sırada kaldı.
Diğer yandan deplasmanda Alaves'e 1-0 yenilen Atletico Madrid sezonun ilk yenilgisini alarak, 14 puanla 3. sırada yer aldı.
AA / Şenhan Bolelli - Spor Haberleri