Real Madrid, Real Betis Maçı Hazırlıklarına Başladı
Real Madrid, LaLiga 27. haftasında Benito Villamarin Stadyumu'nda oynayacağı Real Betis maçının hazırlıklarına başladı. Madrid'de antremanı tamamlayan İspanyol ekibinin antremanından özel görüntüler Dugout farkıyla sizlerle.
05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21
Real Madrid, LaLiga 27. haftasında Benito Villamarin Stadyumu'nda oynayacağı Real Betis maçının hazırlıklarına başladı. Madrid'de antremanı tamamlayan İspanyol ekibinin antremanından özel görüntüler Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout
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