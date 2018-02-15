Real Madrid Psg'yi 3-1'le Geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid, evinde Fransız ekibi Paris Saint Germain'i 3-1 mağlup etti. Devler Ligi'nde Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Fransa ekibi PSG'yi ağırladı. Mücadele tempolu başladı. Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede ilk gol konuk takımdan geldi. Fransız ekibi, 33. dakikada Rabiot ile 1-0 öne geçerken, 44. dakikada Kroos ceza sahası içinde yerde kalınca ev sahibi ekip penaltı kazandı. 45. dakikada penaltıyı kullanan Ronaldo, skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarıda da tempo düşmezken, 83. dakikada Ronaldo ev sahibi ekibi öne geçiren golü kaydetti. (2-1). Bu golün 3 dakika sonrası sahneye çıkan Marcelo, maçın skorunu belirledi ve Real Madrid, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

(İHA)