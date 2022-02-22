2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının maçları oynanacak. Futbol severler, Real Madrid - PSG maçı bugün mü haftaya mı? Şampiyonlar Ligi Real Madrid - PSG rövanş maçı ne zaman, hangi gün? merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde...

REAL MADRİD - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - PSG rövanş maçı 9 Mart Çarşamba günü oynanacaktır . Maç Real Madrid'in evinde oynanacak. Maç saat 23:00 'da başlayacak.

REAL MADRİD - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - PSG Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN'den yayınlanacak.

REAL MADRİD - PSG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Real Madrid - PSG maçını islemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız

REAL MADRİD - PSG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İspanya'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

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