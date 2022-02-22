Real Madrid - PSG maçı bugün mü haftaya mı? Şampiyonlar Ligi Real Madrid - PSG rövanş maçı ne zaman, hangi gün?
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Şampiyonlar Ligi 2. tur heyecanı devam ederken futbol severler, Real Madrid - PSG rövanş maçı ne zaman oynanacak merak ediyor. Peki, Real Madrid - PSG maçı bugün mü haftaya mı? Şampiyonlar Ligi Real Madrid - PSG rövanş maçı ne zaman, hangi gün? Real Madrid - PSG maçı ilk 11 belli mi? Real Madrid - PSG maçının hakemleri kimler? İşte detaylar...
2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının maçları oynanacak. Futbol severler, Real Madrid - PSG maçı bugün mü haftaya mı? Şampiyonlar Ligi Real Madrid - PSG rövanş maçı ne zaman, hangi gün? merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde...
Real Madrid - PSG rövanş maçı 9 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Maç Real Madrid'in evinde oynanacak. Maç saat 23:00 'da başlayacak.
Real Madrid - PSG Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN'den yayınlanacak.
Real Madrid - PSG maçını islemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız
Maç, İspanya'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
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