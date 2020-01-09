Haberler » Spor » Real Madrid Oyuncularının Valencia Galibiyeti Açıklamaları - Spor

Real Madrid Oyuncularının Valencia Galibiyeti Açıklamaları

2019 sezonunun İspanya Süper Kupası şampiyonunu belirlemek için Suudi Arabistan'da düzenlenen turnuvada Valencia'yı 3-1 yenerek finale çıkmayı hakeden Real Madrid oyuncuları Casemiro, Valverde ve Carvajal maç sonunda görüşlerini paylaştı.

09.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:19

2019 sezonunun Süper Kupası şampiyonunu belirlemek için 'da düzenlenen turnuvada 'yı 3-1 yenerek finale çıkmayı hakeden oyuncuları Casemiro, Valverde ve Carvajal maç sonunda görüşlerini paylaştı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler