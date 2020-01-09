Real Madrid Oyuncularının Valencia Galibiyeti Açıklamaları
2019 sezonunun İspanya Süper Kupası şampiyonunu belirlemek için Suudi Arabistan'da düzenlenen turnuvada Valencia'yı 3-1 yenerek finale çıkmayı hakeden Real Madrid oyuncuları Casemiro, Valverde ve Carvajal maç sonunda görüşlerini paylaştı.
09.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:19
2019 sezonunun İspanya Süper Kupası şampiyonunu belirlemek için Suudi Arabistan'da düzenlenen turnuvada Valencia'yı 3-1 yenerek finale çıkmayı hakeden Real Madrid oyuncuları Casemiro, Valverde ve Carvajal maç sonunda görüşlerini paylaştı.
Kaynak: Dugout
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