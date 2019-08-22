Real Madrid oyuncuları en genç hayranlarıyla tanışıyor
Real Madrid eğitiminin ardından oyuncular Real Madrid City'deki Vakıf tarafından işletilen Kampüs Deneyimi katılımcılarına düştü. Çeşitli milletlerden çocuklar, putlarını gördükleri için mutlu oldular ve onlarla bir resim fırsatı yakaladılar.
22.08.2019 13:14
Real Madrid eğitiminin ardından oyuncular Real Madrid City'deki Vakıf tarafından işletilen Kampüs Deneyimi katılımcılarına düştü. Çeşitli milletlerden çocuklar, putlarını gördükleri için mutlu oldular ve onlarla bir resim fırsatı yakaladılar.
Kaynak: Dugout