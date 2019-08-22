Real Madrid oyuncuları en genç hayranlarıyla tanışıyor

22.08.2019 13:14

Real Madrid eğitiminin ardından oyuncular Real Madrid City'deki Vakıf tarafından işletilen Kampüs Deneyimi katılımcılarına düştü. Çeşitli milletlerden çocuklar, putlarını gördükleri için mutlu oldular ve onlarla bir resim fırsatı yakaladılar.