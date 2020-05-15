Real Madrid Oyuncuları Antremanlara Dönmeden Önce Sağlık Testlerini Yaptırdı
Real Madrid'li oyuncular ve teknik heyet antremanlar için sahalara dönmeden önce gerekli önlemler kapsamında sağlık testlerini yaptırdılar. Oyuncular tek tek Real Madrid tesislerine gelerek antremanlardan önce sağlık testlerini yaptırdılar.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:13
Real Madrid'li oyuncular ve teknik heyet antremanlar için sahalara dönmeden önce gerekli önlemler kapsamında sağlık testlerini yaptırdılar. Oyuncular tek tek Real Madrid tesislerine gelerek antremanlardan önce sağlık testlerini yaptırdılar.
Kaynak: Dugout