Real Madrid - Olimpia Milano THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Olympiakos - Bayern Münih mücadelesi olacak. Peki Real Madrid - Olimpia Milano maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Real Madrid - Olimpia Milano saat kaçta, ne zaman?
Merakla beklenen Real Madrid - Olimpia Milano basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Real Madrid - Olimpia Milano ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...
REAL MADRİD - OLİMPİA MİLANO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Real Madrid - Olimpia Milano THY Euroleague basketbol maçı 8 Ocak Cuma günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11'de başlayacak.
REAL MADRİD - OLİMPİA MİLANO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Madrid - Olimpia Milano THY Euroleague maçı beIN Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.
REAL MADRİD - OLİMPİA MİLANO BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Basketbol maçı WiZink Center'da, Madrid'da oynanacak.