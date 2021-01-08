Real Madrid - Olimpia Milano THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Real Madrid - Olimpia Milano THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

08.01.2021 11:10 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:15
Real Madrid - Olimpia Milano THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Olympiakos - Bayern Münih mücadelesi olacak. Peki Real Madrid - Olimpia Milano maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Real Madrid - Olimpia Milano saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Real Madrid - Olimpia Milano basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Real Madrid - Olimpia Milano ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

REAL MADRİD - OLİMPİA MİLANO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Madrid - Olimpia Milano THY Euroleague basketbol maçı 8 Ocak Cuma günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11'de başlayacak.

REAL MADRİD - OLİMPİA MİLANO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Olimpia Milano THY Euroleague maçı beIN Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

REAL MADRİD - OLİMPİA MİLANO BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı WiZink Center'da, Madrid'da oynanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Yaşar Güler Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Serdar Ortaç Meghan Markle
Spor Arda Turan Ozan Tufan İsmail Kartal Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kaza Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Real Madrid - Olimpia Milano THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 11:34:03. #1.15#
title