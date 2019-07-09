Real Madrid, Montreal yolunda

Real Madrid, 2019 sezonunun ilk hedefi olan Montreal'e uçuyor. Beyazlar seyahat partisi, Adolfo Suárez Madrid-Barajas havaalanının 4 numaralı terminalinden Kanada şehre doğru yola çıktı. Ekip, Zidane ile birlikte, hazırlıklarının ilk bölümünü 2016'da taraf olan Montreal'de gerçekleştirecek. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekler. ve Atletico Madrid.