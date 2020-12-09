Real Madrid - Monchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Real Madrid - Monchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

09.12.2020 10:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:39
Real Madrid - Monchengladbach UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Real Madrid - Monchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Real Madrid - Monchengladbach maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

REAL MADRİD - MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Real Madrid - Monchengladbach maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

REAL MADRİD - MONCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Monchengladbach maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD - MONCHENGLADBACH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Alfredo di Stéfano Stadyumu, Madrid'da oynanacak.

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