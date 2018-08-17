Real Madrid, Modric İçin Inter'i Şikayet Etti
Real Madrid, Luka Modric transferinde usülsüz transfer görüşmesi yapması nedeniyle Inter'i FIFA'ya şikayet etti.
2018 Dünya Kupasının en iyi oyuncusu seçilen ve transferde adı Inter ile anılan Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
Real Madrid, transferde kendilerinden habersiz futbolcu ile görüşme yapan Inter'i FIFA'ya şikayet etti.
PEREZ: 750 MİLYON VEREN ALIR
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Modric'in satılık olmadığını belirtirken futbolcuyu transfer etmek isteyen takımın sözleşme fesih bedeli olan 750 milyon euroyu ödemek zorunda olduğunu açıklamıştı.
YORUMLAR (3)
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Terez sayı saymayıda bilmiyo cahilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İtalya ve ispanya ciddi rekabete girmeye başladı ingilterede fena gitmiyor 3 lig koptu gidiyor avrupadaCevap Yaz Yayından Kaldır
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750 milyon euro ne lan dunyayimi satipnuzCevap Yaz 4 Yayından Kaldır