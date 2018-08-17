Real Madrid, Modric İçin Inter'i Şikayet Etti

2018 Dünya Kupasının en iyi oyuncusu seçilen ve transferde adı Inter ile anılan Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Real Madrid, transferde kendilerinden habersiz futbolcu ile görüşme yapan Inter'i FIFA'ya şikayet etti.

PEREZ: 750 MİLYON VEREN ALIR

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Modric'in satılık olmadığını belirtirken futbolcuyu transfer etmek isteyen takımın sözleşme fesih bedeli olan 750 milyon euroyu ödemek zorunda olduğunu açıklamıştı.