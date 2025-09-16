Real Madrid Marsilya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Marsilya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ?
Real Madrid Marsilya maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI CANLI İZLE
Real Madrid Marsilya maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Real Madrid Marsilya maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid Marsilya maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başladı.
REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Real Madrid Marsilya maçı Madrid'de, Estadio Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanıyor.