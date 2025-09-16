Real Madrid Marsilya maç özeti ve golleri! (VİDEO) Real Madrid Marsilya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Real Madrid Marsilya maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Marsilya maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Marsilya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Real Madrid Marsilya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Real Madrid Marsilya Şampiyonlar Ligi maç özeti! İşte, Real Madrid Marsilya özet videosu haberimizde...

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇ ÖZETİ

Real Madrid Marsilya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Real Madrid Marsilya özet bölümünde yer alan bilgilerden Real Madrid Marsilya geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

REAL MADRİD MARSİLYA ÖZET

Real Madrid Marsilya maç özetini maçın ardından Tabii Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Real Madrid Marsilya maçı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.

REAL MADRİD MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Real Madrid Marsilya maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.