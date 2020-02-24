Real Madrid Manchester City Maçı Hazırlıklarına Başladı

24.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:21

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Çarşamba günü Manchester City ile karşılacak Real Madrid yaptığı antremanla maç hazırlıklarına başladı. Antremanda pas ağırlıklı çalışmalar yapan Real Madrid'in bu özel antreman görüntülerini sizler için derledik.