Real Madrid, Luka Modric'in Sözleşmesini 2022'ye Kadar Uzattı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Real Madrid formasıyla 391 resmi maça çıkan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 28 gol ve 61 asistlik performans sergiledi. Hırvat oyuncu, 9 sezon formasını giydiği Real Madrid ile 2 La Liga, 4 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.