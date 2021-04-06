Real Madrid - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün çeyrek final maçlarının ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün çeyrek final mücadeleleri oynanacak. Peki Real Madrid - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Real Madrid - Liverpool maçı 6 Nisan Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 22:00 'da başlayacaktır.
REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Madrid - Liverpool maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.
REAL MADRİD - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid'da oynanacak.