Real Madrid, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'u İstiyor

Real Madrid'de Zinedine Zidane'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı sürüyor.

Real Madrid taraftaları ise Zinedine Zidane'ın ardından Liverpool'un menajeri Jürgen Klopp'u takımlarının başında görmek istiyor.

ANKETTE İLK SIRAYI KLOPP ALDI

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'da 'Hangi teknik direktörü istersiniz?' anketi yapıldı ve ilk sırayı Klopp aldı.

Oyların yüzde 29'unu alarak Klopp 1. sırada yer alırken Mauricio Pochetinno yüzde 23'te kaldı.

Şu anda Castilla'yı çalıştıran Guti ise oyların yüzde 20'sini alarak üçüncü sırada yer aldı. Joachim Löw ise yüzde 14 oy aldı.