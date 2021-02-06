Real Madrid, lig sonuncusu Huesca'yı zor yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı lig sonuncusu Huesca'yı 2-1 mağlup etti.

Real Madrid'de sol dizinden ameliyat edilen Sergio Ramos ile sakat olan futbolculardan Eden Hazard, Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Rodrygo Goes, Federico Valverde, Isco ve kart cezalısı Eder Militao maç kadrosunda yer almadı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın golleri ikinci yarıda geldi.

Ev sahibi takım 48. dakikada Javi Galan ile öne geçerken, Real Madrid'in galibiyet gollerini 55 ve 84. dakikalarda Fransız defans oyuncusu Raphael Varane attı.

Puanını 43'e çıkaran ve maç fazlası olan Real Madrid, lider Atletico Madrid'in (50 puan) ardından ikinciliğe yükseldi.

Huesca ise 16 puanla son sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli