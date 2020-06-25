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Real Madrid liderliğini korudu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Mallorca'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Real Madrid liderliğini korudu
25.06.2020 00:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 01:32

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 31. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Mallorca'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Vinicius (Dk. 19) ve Sergio Ramos (Dk. 56) attı.

Puanını 68'e çıkaran Real Madrid, ligin 30. haftasında Barcelona'dan aldığı lig liderliğini ikili averaj üstünlüğüyle devam ettirdi.

Ligde kalma mücadelesi veren Mallorca ise 26 puanla 18. sırada yer aldı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesinde 32. hafta maçlarında 27 Haziran'da Celta Vigo-Barcelona, 28 Haziran'da Espanyol-Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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