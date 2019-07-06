Real Madrid, kulüp tarihinde 20. kez Stateside başkanı
Real Madrid'in ABD'ye olan yolculuğu, üst üste kulübün ABD'ye gittiği dördüncü yaz ve kulüp tarihinde 20. kez olacak. Kulübün ABD'deki ilk maçı 1927'de gerçekleşti. Galicia SC (1-1) ile yüzleşmek için New York'a gittiler. O zamandan beri ülkede 43 kez oynuyorlar ve Bayern (Houston'da), Arsenal (Maryland) ve Atlético (New Jersey) ile yüzleşiyorlar.
Real Madrid'in ABD'ye olan yolculuğu, üst üste kulübün ABD'ye gittiği dördüncü yaz ve kulüp tarihinde 20. kez olacak. Kulübün ABD'deki ilk maçı 1927'de gerçekleşti. Galicia SC (1-1) ile yüzleşmek için New York'a gittiler. O zamandan beri ülkede 43 kez oynuyorlar ve Bayern (Houston'da), Arsenal (Maryland) ve Atlético (New Jersey) ile yüzleşiyorlar.
Kaynak: Dugout
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