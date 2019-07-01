Real Madrid: Kubo Galáctico'ya FC Tokyo tarafından gönderildi

Real Madrid’in Japon imzası Takefusa Kubo’ya, FC Barcelona’dan ayrılmasından bu yana geçen üç yılını geçirdiği FC Tokyo tarafından müthiş bir gönderme yapıldı.

Real Madrid'in Japon imzası Takefusa Kubo'ya, FC Barcelona'dan ayrılmasından bu yana geçen üç yılını geçirdiği FC Tokyo tarafından müthiş bir gönderme yapıldı.

Kaynak: Dugout

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