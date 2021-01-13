Real Madrid - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Real Madrid - Kızılyıldız mücadelesi olacak. Peki Real Madrid - Kızılyıldız maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Real Madrid - Kızılyıldız saat kaçta, ne zaman?