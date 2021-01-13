Real Madrid - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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Real Madrid - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

13.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:17
Real Madrid - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 23:00 'da Real Madrid - Kızılyıldız mücadelesi olacak. Peki Real Madrid - Kızılyıldız maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? Real Madrid - Kızılyıldız saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen Real Madrid - Kızılyıldız basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki Real Madrid - Kızılyıldız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

REAL MADRİD - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Real Madrid - Kızılyıldız THY Euroleague basketbol maçı 13 Ocak Çarşamba günü akşam saat 23:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 11'de başlayacak.

REAL MADRİD - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Kızılyıldız THY Euroleague maçı Bein Sports Max 1 , Digiturk 81, Kablo TV 236 kanallarında yayınlanacaktır.

REAL MADRİD - KIZILYILDIZ BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı WiZink Center'da, Madrid'da oynanacak.

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