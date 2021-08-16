Real Madrid, kaleci Courtois'nın sözleşmesini yeniledi

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois ile yeni sözleşme imzaladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Real Madrid, kaleci Thibaut Courtois ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Belçikalı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Belçika Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Courtois, dört sezonda Real Madrid ile 130 maça çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz