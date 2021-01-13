Real Madrid'in Suudi Arabistan'da Kazandığı İspanya Süper Kupası
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Real Madrid'in Suudi Arabistan'da Kazandığı İspanya Süper Kupası

13.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:19

12 Ocak 2020'de İspanya Süper Kupası finalinde Atletico Madrid ile karşılaşan Real Madrid, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta penaltılarda rakibini mağlup ederek Suudi Arabistan'da kupayı kaldırdı.

12 Ocak 2020'de İspanya Süper Kupası finalinde Atletico Madrid ile karşılaşan Real Madrid, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta penaltılarda rakibini mağlup ederek Suudi Arabistan'da kupayı kaldırdı.

Real Madrid'in Suudi Arabistan'da Kazandığı İspanya Süper Kupası

Kaynak: Dugout

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