Real Madrid'in Suudi Arabistan'da Kazandığı İspanya Süper Kupası

12 Ocak 2020'de İspanya Süper Kupası finalinde Atletico Madrid ile karşılaşan Real Madrid, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta penaltılarda rakibini mağlup ederek Suudi Arabistan'da kupayı kaldırdı.

12 Ocak 2020'de İspanya Süper Kupası finalinde Atletico Madrid ile karşılaşan Real Madrid, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta penaltılarda rakibini mağlup ederek Suudi Arabistan'da kupayı kaldırdı.

Kaynak: Dugout