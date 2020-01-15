Real Madrid'in Süper Kupa Zaferi
2020 Ocak'ında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile ezeli rakipleri Atletico Madrid eşleşti. Golsüz beraberlikle sonlanan normal sürenin ardından seri penaltı atışlarında Real Madrid kaptanı Sergio Ramos son penaltıyı kaydederek takımına kupayı kazandırdı. İşte Real Madrid ekibinin saha kenarından çekilmiş sevinç görüntüleri..
15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
2020 Ocak'ında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile ezeli rakipleri Atletico Madrid eşleşti. Golsüz beraberlikle sonlanan normal sürenin ardından seri penaltı atışlarında Real Madrid kaptanı Sergio Ramos son penaltıyı kaydederek takımına kupayı kazandırdı. İşte Real Madrid ekibinin saha kenarından çekilmiş sevinç görüntüleri..
Kaynak: Dugout
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