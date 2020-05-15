Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Bayern Münih Karşısındaki Geri Dönüşü Real Madrid, 2018 Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında FC Bayern Münih'e karşı unutulmaz bir geri dönüş yaptı. Almanya'da 1-0 geriye düşen İspanyollar, Marcelo ve Marco Asensio'nun golleri ile bu unutulmaz geri dönüşü yaptı.

Real Madrid, 2018 Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında FC Bayern Münih'e karşı unutulmaz bir geri dönüş yaptı. Almanya'da 1-0 geriye düşen İspanyollar, Marcelo ve Marco Asensio'nun golleri ile bu unutulmaz geri dönüşü yaptı. Kaynak: Dugout