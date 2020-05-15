Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Bayern Münih Karşısındaki Geri Dönüşü
Real Madrid, 2018 Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında FC Bayern Münih'e karşı unutulmaz bir geri dönüş yaptı. Almanya'da 1-0 geriye düşen İspanyollar, Marcelo ve Marco Asensio'nun golleri ile bu unutulmaz geri dönüşü yaptı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
Real Madrid, 2018 Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında FC Bayern Münih'e karşı unutulmaz bir geri dönüş yaptı. Almanya'da 1-0 geriye düşen İspanyollar, Marcelo ve Marco Asensio'nun golleri ile bu unutulmaz geri dönüşü yaptı.
Kaynak: Dugout