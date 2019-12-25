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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi Finallerinde Attığı Tüm Goller

Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ni 13 defa kazanan Real Madrid, en yakın rakibine büyük fark atmasının yanı sıra bu kupanın tartışmasız en tecrübeli ve başarılı kulübü. İlk kupasını 1955'te kazanan Real Madrid'in 2018'e kadar oynadığı finallerde attığı tüm golleri sizin için derledik.

25.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:17

'nın en büyük kulüp turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'ni 13 defa kazanan , en yakın rakibine büyük fark atmasının yanı sıra bu kupanın tartışmasız en tecrübeli ve başarılı kulübü. İlk kupasını 1955'te kazanan Real Madrid'in 2018'e kadar oynadığı finallerde attığı tüm golleri sizin için derledik.

Kaynak: Dugout

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