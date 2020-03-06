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Real Madrid'in Real Betis Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Real Madrid'in LaLiga 27.hafta karşılaşmasında oynayacağı Real Betis maçı hazırlıkları devam ediyor. Benito Villamarin'de oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına pas ve şut antremanları ile devam eden Beyazlar'da, Marco Asensio takımdan ayrı olarak çalışmaya devam etti.

06.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:21

'in LaLiga 27.hafta karşılaşmasında oynayacağı maçı hazırlıkları devam ediyor. Benito Villamarin'de oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına pas ve şut antremanları ile devam eden Beyazlar'da, Marco Asensio takımdan ayrı olarak çalışmaya devam etti.

Kaynak: Dugout

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