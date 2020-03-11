Real Madrid'in Manchester'da Attığı En Güzel Goller İspanyol ekibi Real Madrid'in Avrupa kupalarında karşılaştığı İngiliz kulüpleriyle birçok kez karşılaştı. Manchester United, Manchester City gibi takımlarla oynayan ispanyol devi Real Madrid'in Manchester şehrinde attığı en güzel golleri sizler için hazırladık.

İspanyol ekibi Real Madrid'in Avrupa kupalarında karşılaştığı İngiliz kulüpleriyle birçok kez karşılaştı. Manchester United, Manchester City gibi takımlarla oynayan ispanyol devi Real Madrid'in Manchester şehrinde attığı en güzel golleri sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout