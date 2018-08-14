Real Madrid'in Kaptanı Sergio Ramos: Jurgen Klopp, Şampiyonlar Ligini Kaybettiği İçin Kendini Affettirmeye Çalışıyor

Real Madrid'in yıldızı oyuncusu ve kaptanı Sergio Ramos, Atletico Madrid ile oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısında çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BU KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

"Burada olmak bir lütuf. Şampiyonlar Ligini kazanmanın bir ödülü de bu ve bu kupayı kazanmak istiyoruz.

Atletico Madrid de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanınca, tüm Madrid buraya gelmiş gibi hissediyorum. Tallinn'in her yerinde İspanyollar var."

JURGEN KLOPP'A SERT CEVAP VERDİ

Sergio Ramos, Liverpool Menajeri Klopp'un "Ceza sahasına git ve kaleciye dirsek at. Orta sahada bir güreşçi gibi rakibin golcüsünü yere ser ve sonra oyunu kazan. Finalin hikayesi buydu." sözlerine cevap verdi. Ramos, "Orada bir kastım yoktu. Daha önce söyledim. Kendimi tekrar etmek istemiyorum. Kasıt yoktu. Klopp, Şampiyonlar Ligini kaybettiği için kendini affettirmeye çalışıyor. İlk kez maç kaybetmedi, sakin olsun. Eğer susacaksa, yılın en iyi teknik adamı oylaması için oy verdiğim teknik direktörlerinden biri o." ifadelerini kullandı.

"MADRİD HERKESTEN ÜSTÜNDÜR"

"Biz burada bir aileyiz. Bu ailenin başarılı olmasında çok önemli bir rolü vardı. Önemli bir üyemizi kaybettik. Fakat, Cristiano Ronaldo gitti diye Real Madrid kaybetmeye başlayacak diye bir şey yok. Real Madrid, tüm oyunculardan üstündür. Hatta, simge bir oyuncu olsa bile. Madrid, kim giderse gitsin her zaman kazanır!"

"THIBAUT COURTOIS BİZİ ÖTEYE GÖTÜRÜR"

"Herhangi bir futbolcuyu geçmişi nedeniyle yargılamam. Aramıza biri katıldığı zaman onun adapte olması için ve daha yüksek performans göstermesi için çaba gösteririz. Geçmişinde kırmızı beyaz olabilir. Fakat, bizi daha öteye götürecek bir isim."