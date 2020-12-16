REAL MADRİD'İN ESKİ YILDIZI JAMES RODRİGUEZ TÜRKİYE GÜZELİ ELİF YILMAZ'IN PEŞİNDE
16.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:15
Real Madrid ve Bayern Münih'in eski yıldızı James Rodriguez, Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ı yakın takibe aldı. İkilinin, mesajlaştığı ortaya çıktı
Real Madrid ve Bayern Münih'in eski yıldızı James Rodriguez, Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ı yakın takibe aldı. Bu sezon transfer olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da oynadığı futbolla adından söz ettiren Kolombiyalı yıldız futbolcunun, Instagram'da Türkiye güzeliyle mesajlaştığı ortaya çıktı.
Kaynak: Snob Magazin