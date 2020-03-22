Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz hayatını kaybetti
Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, korona virüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.
22.03.2020 00:21 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:21
Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, korona virüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.
Birkaç gün önce korona virüse yakalanan Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz, 76 yaşında hayatını kaybetti. Korona virüs testi pozitif çıkan Sanz, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA