Real Madrid'in emektar basketbolcusu Felipe Reyes profesyonel kariyerini sonlandırdı
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Real Madrid'in emektar basketbolcusu Felipe Reyes profesyonel kariyerini sonlandırdı

Real Madrid'in emektar basketbolcusu Felipe Reyes profesyonel kariyerini sonlandırdı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanyol basketbolunun önemli isimlerinden olan ve son 17 yıldır Real Madrid formasını giyen 41 yaşındaki Felipe Reyes, profesyonel sporcu kariyerini sonlandırdı.

İspanyol basketbolunun önemli isimlerinden olan ve son 17 yıldır Real Madrid formasını giyen 41 yaşındaki Felipe Reyes, profesyonel sporcu kariyerini sonlandırdı.

Reyes'in basketbol sahalarına veda etmesi dolayısıyla Real Madrid Kulübünde tören düzenlendi.

Konuşması sırasında gözleri dolan Reyes, "Zor olsa da ayrılma vakti geldi. Bu spora, bana kazandırdığı değerleri geri vermek istiyorum. Ama henüz nasıl bir kariyer izleyeceğime karar vermedim." diye konuştu.

Real Madrid gibi büyük bir kulüpte 17 yıl forma giymekten gurur duyduğunu aktaran Reyes, karşı karşıya oynamaktan en fazla keyif aldığı ve zorlandığı en büyük rakibinin Luis Scola olduğunu söyledi.

İspanyol basketbolcu, Real Madrid'de kazandığı ilk kupaları, milli takım ile Dünya Kupası ve olimpiyatlarda elde ettiği başarıları asla unutmayacağını ifade etti.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de "Sevgili kaptan, sporu seven herkesin kalbini fethettin ve en iyi İspanyol sporculardan biri oldun. Bu kulüpte olmanın benim için bir gurur olduğunu belirtmek isterim. Herkesin saygısını kazandın." ifadelerini kullandı.

Real Madrid basketbol tarihinde en fazla maç oynayan ve en veteran basketbolcu olan Reyes, eflatun-beyazlı formayla mücadele ettiği 17 sezonda toplam 22 kupa kazandı.

Reyes, Avrupa Ligi, İspanya 1. Basketbol Ligi, Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda en fazla maç oynayan basketbolcu rekorlarına sahip bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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