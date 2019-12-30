Real Madrid'in 2019 Yılında Attığı Tüm Şampiyonlar Ligi Golleri

30.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:18

Real Madrid, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Paris Saint Germain, Galatasaray ve Club Brugge ile karşılaştı. Karşınızda Real Madrid'in rakipleriyle oynadığı sekiz maçta attığı 16 golün tamamı..