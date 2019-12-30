Real Madrid'in 2019 Yılında Attığı Tüm Şampiyonlar Ligi Golleri
Real Madrid, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Paris Saint Germain, Galatasaray ve Club Brugge ile karşılaştı. Karşınızda Real Madrid'in rakipleriyle oynadığı sekiz maçta attığı 16 golün tamamı..
30.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:18
Real Madrid, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Paris Saint Germain, Galatasaray ve Club Brugge ile karşılaştı. Karşınızda Real Madrid'in rakipleriyle oynadığı sekiz maçta attığı 16 golün tamamı..
Kaynak: Dugout
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