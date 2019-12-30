Haberler » Spor » Real Madrid'in 2019 Yılında Attığı Tüm Şampiyonlar Ligi Golleri - Spor

Real Madrid'in 2019 Yılında Attığı Tüm Şampiyonlar Ligi Golleri

Real Madrid, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Paris Saint Germain, Galatasaray ve Club Brugge ile karşılaştı. Karşınızda Real Madrid'in rakipleriyle oynadığı sekiz maçta attığı 16 golün tamamı..

30.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:18

Real Madrid, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Paris Saint Germain, Galatasaray ve Club Brugge ile karşılaştı. Karşınızda Real Madrid'in rakipleriyle oynadığı sekiz maçta attığı 16 golün tamamı..

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler