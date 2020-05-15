Real Madrid'in 2011 Sezonu Copa del Rey Şampiyonluğu
20 Nisan 2011'de oynanan Copa del Rey finalinde ezeli rakibi Barcelona'yla karşılaşan Real Madrid, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta Cristano Ronaldo'nun uzatmalarda attığı golle maçı kazanıyor ve kupayı müzesine götürüyor.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
20 Nisan 2011'de oynanan Copa del Rey finalinde ezeli rakibi Barcelona'yla karşılaşan Real Madrid, normal süresi golsüz eşitlikle biten maçta Cristano Ronaldo'nun uzatmalarda attığı golle maçı kazanıyor ve kupayı müzesine götürüyor.
Kaynak: Dugout