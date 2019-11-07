Real Madrid'in 18'lik yıldızı tarihe geçti

Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrygo, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı oldu.

07.11.2019 01:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 01:35
Real Madrid'in 18'lik yıldızı tarihe geçti

Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Rodrygo, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı oldu.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı. Gecenin en farklı skoruna Real Madrid, Galatasaray'ı 6-0 mağlup ederek ulaştı. Mücadelede İspanyol ekibinin genç yıldızı Rodrygo tarihe geçti. 18 yaşındaki Brezilyalı forvet, kariyerin ilk Şampiyonlar Ligi gollerini atıp hat-trick yaparken, Devler Ligi tarihinin gol atan en genç Brezilyalı futbolcusu olarak tarihe geçti.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:


A Grubu


Real Madrid: 6 - Galatasaray: 0


Paris Saint-Germain: 1 - Club Brugge: 0


B Grubu


Bayern Münih: 2 - Olympiakos: 0


Kızılyıldız: 0 - Tottenham: 4


C Grubu


Dinamo Zagreb: 3 - Shakhtar Donetsk: 3


Atalanta: 1 - Manchester City: 1


D Grubu


Lokomotiv Moskova: 1 - Juventus: 2


Bayer Leverkusen: 2 - Atletico Madrid: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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