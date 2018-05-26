Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finalinde Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Saat 21:45'te başlayacak karşılaşmayı Milorad Mazic yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası Ukrayna'nın Kiev şehrinde oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Hırvatistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic'in yöneteceği karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
REAL MADRİD: Navas, Carvahal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema.
LİVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Milner, Henderson, Mane, Firmino, Salah.
YORUMLAR (2)
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haydi liverpool bu akşam seni destekliyor ve kazanmanı istiyoruz. ukala real e gereken futbol dersini vermeni diliyorum.Cevap Yaz 12 8 Yayından Kaldır
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İnşallah Muhammet Salah,ın formasını giydigi Liverpool kupayı kaldırır..aminCevap Yaz 16 4 Yayından Kaldır