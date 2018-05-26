Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finalinde Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Saat 21:45'te başlayacak karşılaşmayı Milorad Mazic yönetecek.

Real Madrid ile Liverpool Şampiyonlar Ligi Finalinde Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası Ukrayna'nın Kiev şehrinde oynanacak final maçıyla sahibini bulacak. Hırvatistan Futbol Federasyonundan Milorad Mazic'in yöneteceği karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

REAL MADRİD: Navas, Carvahal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema.

LİVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Milner, Henderson, Mane, Firmino, Salah.

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YORUMLAR (2)

  • ÇANAKKALE DARDANEL:
    haydi liverpool bu akşam seni destekliyor ve kazanmanı istiyoruz. ukala real e gereken futbol dersini vermeni diliyorum.
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