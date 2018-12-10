Real Madrid, Huesca'yı Bale'nin Tek Golüyle Geçti
İspanya Liginde Real Madrid, ligde son sırada bulunan Huesca'yı Bale'nin tek golüyle yenmeyi başardı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendi.
La Liga'nın son sırasında bulunan Huesca'ya konuk olan Real Madrid, 8. dakikada Gareth Bale'in kaydettiği golle 3 puanın sahibi oldu. Real Madrid'de kaleci Thibaut Courtois, başarılı kurtarışlarıyla ön plana çıktı.
REAL MADRID 4. SIRAYA YÜKSELDİ
Zayıf rakibi karşısında iyi bir futbol ortaya koyamasa da galip gelmeyi başaran Real Madrid, 26 puanla 4. sıraya yükseldi.
Huesca ise 7 puanla son sırada kaldı.
Kaynak: Skorer
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