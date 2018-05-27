Real Madrid Hem Futbolda Hem de Basketbolda Avrupa'da Zafer Yaşadı

İspanya kulübü Real Madrid, aynı sezonda futbol ve basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp olarak tarihe geçti.

FİNALDE FENERBAHÇE DOĞUŞ'U GEÇTİLER

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde geçen hafta Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, futbolda da kupaya uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid, futbolda da 2017-2018 sezonunu zirvede tamamladı.

İKİ BÜYÜK BRANŞTA ZİRVEDE YER ALDILAR

Hem basketbol hem de futbol şubeleri faaliyet gösteren kulüpler arasında yer alan Real Madrid, aynı sezonda söz konusu iki branşta en önemli kupaları almayı başaran ilk ekip oldu.