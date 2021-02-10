Real Madrid - Getafe maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid - Getafe maçı kaç kaç bitti?

Futbolseverlerin dünyada takip ettiği İspanya La Liga maçında Real Madrid - Getafe maçı ile devam ediyor. Real Madrid - Getafe maçı sonucu belli oldu. Real Madrid - Getafe maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid - Getafe maçı kaç kaç bitti?

REAL MADRID - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA HANGI KANALDA?

İspanya La Liga'nın 1.haftasında Real Madrid - Getafe maçı Spor Smart kanalında 23.00'da yayınlandı.

REAL MADRİD - GETAFE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya La Liga'nın 1.haftasında Real Madrid - Getafe maçında, Real Madrid ikinci yarıda galibiyet kazandı. Real Madrid - Getafe maçı ilk yarıda her iki takımda da gol yaşanmadı. İkinci yarıya gelindiğinde ise 60. dakikada Karim Benzema'nın golü ve ardından 66. dakikada Fernand Mendy'nin golü ile Real Madrid, Getafe'ye galip geldi. 2-0 Real Madrid'in maçta galip gelmesiyle La Liga 46 puana ve Getafe ise 24. puanla 13. sırada yer alıyor.