Real Madrid Getafe Maçı Hazırlıklarına Başladı LaLiga'da lider konumda olan Real Madrid, Espanyol karşısında aldığı gibi galibiyetin arından dikkatini Getafe maçına verdi. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan Madrid, top kontrolü pas ve pres çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.

LaLiga'da lider konumda olan Real Madrid, Espanyol karşısında aldığı gibi galibiyetin arından dikkatini Getafe maçına verdi. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan Madrid, top kontrolü pas ve pres çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı. Kaynak: Dugout