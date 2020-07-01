Real Madrid Getafe Maçı Hazırlıklarına Başladı
LaLiga'da lider konumda olan Real Madrid, Espanyol karşısında aldığı gibi galibiyetin arından dikkatini Getafe maçına verdi. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan Madrid, top kontrolü pas ve pres çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.
01.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:48
LaLiga'da lider konumda olan Real Madrid, Espanyol karşısında aldığı gibi galibiyetin arından dikkatini Getafe maçına verdi. Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan Madrid, top kontrolü pas ve pres çalışmaları yaparak antrenmanı tamamladı.
Kaynak: Dugout