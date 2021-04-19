Real Madrid, Getafe deplasmanından 1 puanla döndü
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Real Madrid, Getafe deplasmanından 1 puanla döndü

Real Madrid, Getafe deplasmanından 1 puanla döndü
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane, formda oyuncuları Karim Benzema ve Toni Kroos'u yedek başlatırken, Fransız futbolcuyu 64. dakikada Mariano'nun yerine oyuna aldı.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe'ye karşı etkili bir futbol ortaya koyamayan Real Madrid, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak haftayı puan kaybı ile kapattı.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan ve 90. dakikada yerini Josete Miranda'ya bırakan Enes Ünal, takımının hücumdaki en etkili ismi oldu.

Milli futbolcu Enes, yakaladığı iki önemli gol pozisyonunda, sahanın en iyisi olarak öne çıkan Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'i geçmeyi başaramadı.

Madrid derbisinde alınan beraberlikle Real Madrid puanını 67'ye çıkararak, bir maç eksiği olan Barcelona'nın (65) önünde ikinciliğini sürdürdü. Getafe de 31 puanla 15. sırada kaldı.

Sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 5-0 mağlup eden lider Atletico Madrid ise puanını 70'e çıkardı.

La Liga'da normal fikstürde 28 Nisan'da oynanması gereken 33. hafta maçları, 17 Nisan'da Athletic Bilbao ve Barcelona arasında oynanan Kral Kupası final maçından dolayı 31. ve 32. hafta maçlarının önüne geçerek 18 Nisan Pazar gününe alınmıştı.

La Liga'da 31. hafta maçları 21 ve 22 Nisan'da, 32. hafta maçları da 24, 25 ve 26 Nisan'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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