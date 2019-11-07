Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, Real Madrid - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

07.11.2019 01:51 | Son Güncelleme: 07.11.2019 01:56
Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, Real Madrid - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

VİDEO: Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim
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