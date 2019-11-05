Real Madrid – Galatasaray maçına doğru - Florin Andone
Galatasaray'lı futbolcu Florin Andone'nin açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcusu Florin Andone, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda basın...
Galatasaray'lı futbolcu Florin Andone'nin açıklamaları MADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının futbolcusu Florin Andone, maçın oynanacağı Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
VİDEO: Real Madrid – Galatasaray maçına doğru - Florin Andone