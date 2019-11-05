Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenman yaptı.
05.11.2019 14:59
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenman yaptı.
Kaynak: AA
VİDEO: Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı