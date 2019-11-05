Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı

Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenman yaptı.

05.11.2019 14:59
Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenman yaptı.

Kaynak: AA

VİDEO: Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı
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