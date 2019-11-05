Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid, 19 futbolcunun yer aldığı maç kadrosunu açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid, 19 futbolcunun yer aldığı maç kadrosunu açıkladı.
Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın açıkladığı maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube
Defans: Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo Vieira, Mariano Diaz Mendy
Orta saha: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Isco
Forvet: Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Luka Jovic, Rodrygo Goes
Real Madrid'de Nacho, Marco Asensio, James Rodriguez ve Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Galatasaray maçı, TSİ 23.00'te başlayacak.