Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid, 19 futbolcunun yer aldığı maç kadrosunu açıkladı.

05.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:14
Real Madrid, Galatasaray maçı kadrosunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Real Madrid, 19 futbolcunun yer aldığı maç kadrosunu açıkladı.

Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın açıkladığı maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Thibaut Courtois, Alphonse Areola, Diego Altube

Defans: Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo Vieira, Mariano Diaz Mendy

Orta saha: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Federico Valverde, Isco

Forvet: Eden Hazard, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Luka Jovic, Rodrygo Goes

Real Madrid'de Nacho, Marco Asensio, James Rodriguez ve Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Madrid-Galatasaray maçı, TSİ 23.00'te başlayacak.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.